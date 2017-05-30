«Сибприбормаш» отрицает, что у предприятия похищены деньги

Барнаул, , 11:36 — REGNUM Генеральный директор бийского оборонного предприятия «Сибприбормаш» Александр Черемисин отрицает информацию о похищении у его предприятия «нескольких десятков миллионов рублей», распространенную накануне изданием «Бийский рабочий» и Бийским телевидением. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM он сообщил, что данные, опубликованные «желтой прессой», искажены и не соответствует действительности.

«У нас все хорошо, никаких финансовых нарушений быть не может. Зачем нас приплели к этой истории? Наверное, ради рейтингов. Только все вопросы АСК (ООО «Алтайская строительная компания» — прим. ИА REGNUM) задавать нужно. Мы заключили с ним договор и полностью по нему рассчитались. А если кто-то налоги укрывает или не платит — так мы то тут при чем?», — заявил Александр Черемисин.

По данным «Байского рабочего», «Сибприбормаш» заключил договор с «Алтайской строительной компанией» в рамках(речь идет о вывозе и утилизации промышленных отходов, прим. «Байского рабочего»). И, якобы, в результате этих действий были похищены денежные средства в размере нескольких десятков миллионов рублей, принадлежащие предприятию «Сибприбормаш».утверждает, что уголовное дело возбуждено по факту мошеннических действий неустановленных лиц из числа руководителей

Напомним, Бийское производственное объединение «Сибприбормаш» было создано 29 сентября 1982 года на базе приборного и механического заводов. С 1 ноября 2011 года преобразовано в Открытое акционерное общество «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш» — ОАО «БПО «Сибприбормаш». С 1997 года объединение возглавляет Александр Яковлевич Черемисин — почетный машиностроитель Министерства промышленности и энергетики, Почетный работник отрасли боеприпасов и спецхимии Российской Федерации. Предприятие специализируется на выпуске спецтехники (85 процентов от общего объема производства) и гражданской продукции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, возле его проходной стараниями Александра Черемисина возведен необычный православный храм, иконы и убранство в котором украшены стразами. Ежедневно его посещают сотни прихожан — как заводчан, так и простых бийчанин.

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