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Барнаулец убил пассажира, не уступившего место старушке

Происшествия

Пострадавший скончался в стационаре вследствие закрытой черепно-мозговой травмы

Барнаул. Общественный транспорт
© Светлана Шаповалова
Барнаул. Общественный транспорт

Барнаул, 30 мая 2017, 10:43 — REGNUM  В Барнауле будут судить 20-летнего мужчину, который чересчур рьяно вступился за старушку, которой в автобусе не уступали место. Подробности сегодня, 30 мая, сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

По данным следствия, конфликт имел место 17 марта 2017 года в одном из городских маршрутных автобусов. Один из пассажиров, 26-летний Т. несмотря на неоднократные просьбы, не захотел уступать место престарелой женщине. Чуть позднее, когда мужчина вышел из автобуса, этот проступок стоит ему жизни. Один из тех, кто делал замечание, последовал за ним и в ходе продолжившихся выяснений отношений нанес два удара в голову, после чего скрылся с места происшествия.

Смерть наступила в стационаре, куда пострадавший поступил с закрытой черепно-мозговой травмой. В настоящее время «защитник старушек», по ходатайству следователя, заключен под стражу. Уголовное дело, предусмотренное ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека) с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще одно убийство на бытовой почве произошло недавно в Чебоксарах. Напомним, в середине мая пьяный 21-летний мужчина, возвращаясь из ночного клуба, перепутал квартиры и убил 80-летнего соседа, решив, что тот незаконно проник к нему в дом.

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Бытовые убийства
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