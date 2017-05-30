В Барнауле устраняют утечку природного газа

Барнаул, , 10:22 — REGNUM Коммунальное ЧП в Барнауле: из-за утечки природного газа, обнаруженной накануне, 29 мая, потребителям Индустриального, Железнодорожного, Ленинского районов сегодня утром отключили голубое топливо. По данным пресс-центра барнаульской мэрии, под отключение попали около 40 тысяч жителей и 230 организаций.

О месте утечки сообщается, что обнаружена она в районе врезки трубы газопровода д-57 мм (у здания по проспекту Космонавтов, 48-е). Этот участок обслуживает ООО «Газсервис».

По словам начальника отдела эксплуатации «Газсервиса» Дмитрия Ковтуненко, слова которого цитирует ИА «Банкфакс», в момент начала утечки никаких работ, в том числе строительных, на месте залегания газопровода не велось.

Нем не менее, для выявления и устранения причин повреждения требуется отключение газораспределительной станции №1. Завершить работы планируется до 16.00.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще одно коммунальное ЧП произошло сегодня в Бийске. Вследствие прорыва подземной теплотрассы по улице Мерлина, 2 произошло обрушение грунта. В образовавшуюся уму с кипятком провалилась пожилая женщина, проходившая мимо.

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