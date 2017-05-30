Коммунальное ЧП в Бийске: женщина провалилась в яму с кипятком

Бийск, Алтайский край, , 10:04 — REGNUM Гидравлические испытания тепловых сетей, осуществляемые предприятием «Бийскэнерго», привели сегодня, 30 мая, к коммунальному ЧП с пострадавшей. По данным СУ УК РФ по Алтайскому краю, из-за прорыва подземной теплотрассы по улице Мерлина, 2 произошло обрушение грунта. В образовавшийся ров провалилась пожилая женщина, проходившая мимо. Известно, что она доставлена в городскую больницу с обширными ожогами, а выбраться из западни с кипятком ей помогали прохожие.

В настоящее время следственно-оперативная группа проводит доследственную проверку по факту оказания услуг местной энергетической компании, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщает «Бийский рабочий», подача горячей воды бийчанам была прекращена еще 15 мая. Недавно энергетики заявили, что справились с задачей раньше срока, поэтому вода начала поступать в дома многих горожан с 25 мая.

Напомним, еще один резонансный случай с обрушением грунта имел место в Барнауле. 20 мая 2016 года под асфальт провалился автомобиль, припаркованный возле здания по адресу Красноармейский, 72 в Барнауле. Директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс подтвердил тогда, что обвал грунта произошел из-за повреждения тепловых сетей.

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