Вторник, 30 Мая 2017 года
10:15:12 МСК

Коммунальное ЧП в Бийске: женщина провалилась в яму с кипятком

Происшествия

С обширными ожогами тела она доставлена в городскую больницу

Бийчанка упала в яму с кипятком
Иллюстрация: Типичный Бийск
Бийчанка упала в яму с кипятком

Бийск, Алтайский край, 30 мая 2017, 10:04 — REGNUM  Гидравлические испытания тепловых сетей, осуществляемые предприятием «Бийскэнерго», привели сегодня, 30 мая, к коммунальному ЧП с пострадавшей. По данным СУ УК РФ по Алтайскому краю, из-за прорыва подземной теплотрассы по улице Мерлина, 2 произошло обрушение грунта. В образовавшийся ров провалилась пожилая женщина, проходившая мимо. Известно, что она доставлена в городскую больницу с обширными ожогами, а выбраться из западни с кипятком ей помогали прохожие.

В настоящее время следственно-оперативная группа проводит доследственную проверку по факту оказания услуг местной энергетической компании, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщает «Бийский рабочий», подача горячей воды бийчанам была прекращена еще 15 мая. Недавно энергетики заявили, что справились с задачей раньше срока, поэтому вода начала поступать в дома многих горожан с 25 мая.

Напомним, еще один резонансный случай с обрушением грунта имел место в Барнауле. 20 мая 2016 года под асфальт провалился автомобиль, припаркованный возле здания по адресу Красноармейский, 72 в Барнауле. Директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс подтвердил тогда, что обвал грунта произошел из-за повреждения тепловых сетей.

Читайте ранее в этом сюжете: За автомобиль, провалившийся в Барнауле под асфальт, ответят коммунальщики

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провалы грунта
Главное сегодня
NB!
30.05.17
Все говорят «Дай!», а денег нет: Якутия экстренно сокращает расходы бюджета
ЯкутскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
30.05.17
Лариса Шилова«Жить буду не я. Жить будет «Отрок Варфоломей»...»
УфаРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
30.05.17
Татьяна ИващенкоКрасноярск. «Война с малым бизнесом» или городское благоустройство?
КрасноярскРоссия Малый бизнес Экономика
NB!
30.05.17
Максим ИсаевThe National Interest: Что ждать от ушедших в подполье террористов?
ДамаскСирия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.05.17
Екатеринбург вновь тратит миллионы на изучение общественного транспорта
ЕкатеринбургРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Экономика
NB!
30.05.17
Положение Турции позволяет ей «диктовать условия» НАТО — Die Zeit
АнкараТурция Турция и США Политика
NB!
30.05.17
«Рубль не хочет сдаваться»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
30.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 30 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.05.17
Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс. Грузия на Шелковом пути?
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.05.17
Эрдоган: Порты Черного моря – как прилавки на рынке
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.05.17
У варварской «реновации» есть альтернатива!
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
30.05.17
Отделение Каталонии: замысел приобретает очертания?
БарселонаИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.05.17
Новосибирский бизнес: итоги 25 лет развития
НовосибирскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
30.05.17
Зачем существует МВФ? Мнение официального Киева
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
30.05.17
Реституция во Владимире. Лишится ли страна одного из важнейших музеев?
СуздальВладимирская областьРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
30.05.17
Новосибирск в зоне повышенного риска: чем грозят огромные долги
НовосибирскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
30.05.17
Фундаментализм в православии «мешает реформам»
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.05.17
«СССР — статист в военной истории США»
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.05.17
Владимир СтанулевичМинкульт РФ «вспомнил» брошенные реставраторами церкви. Не до конца
АрхангельскРоссия Судьба архитектурного наследия Культура
NB!
29.05.17
«Яндекс» отверг обвинения СБУ
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
29.05.17
Молдавия: у Додона и Плахотнюка появился общий план ликвидации ПМР
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
29.05.17
Липецкие общественники выступили против «финского опыта изъятия детей»
ЛипецкРоссия Проникновение ювенальных технологий в Россию Общество
ещё главное