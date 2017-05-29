Ситуация с паводком на Алтае пока стабильна

Барнаул, , 11:18 — REGNUM Паводковая обстановка в Алтайском крае опасений пока не вызывает. Как передает сегодня, 29 мая, корреспондент ИА REGNUM, такой вывод можно сделать из официального бюллетеня алтайских синоптиков, по данным которых отсутствие осадков и небольшое похолодание (26 — 27 мая) привели к спадам уровней в реках Бия и Катунь. На 8 часов 29 мая подъемы уровней воды сохраняются только на Оби ниже с. Фоминское и до Барнаула, где в ближайшие сутки прогнозируется стабилизация, а затем и незначительный подъем уровня.

По данным пресс-центра барнаульской мэрии, уровень воды в реке Оби за последние сутки снизился на 9 сантиметров и составил 473 сантиметра над нулем водомерного столба.

«Объездная дорога на остров Шубинский (район водопропускных труб) открыта. В течение дня дорожные службы демонтируют запрещающий знак», — отмечает официальный сайт Барнаула.

Известно, что небольшие колебания уровней воды наблюдаются сейчас ниже по течению Оби. На остальных водных объектах гидрологическая ситуация стабильная, в основном фиксируются спады уровней, — информируют синоптики.

Вместе с тем, вторая волна паводка еще не закончилась. Режиму активного снеготаяния в горах Республики Алтай будет способствовать жаркая погода, установившаяся в последние два дня. Также усугубить ситуацию могут дожди, прогнозируемые в этом регионе в период с 30 мая по 2 июня.

Как уже сообщало ИА REGNUM, паводковая обстановка в Алтайском крае остается стабильной, уровни воды в реках значительно ниже предельных отметок. Проблемы с потоплением были в Рубцовске, где грунтовые воды 7 апреля 2017 года подтопили приусадебные участки и жилые дома рубцовчан, а также на двух улицах села Вылково Тюменцевского района Алтайского края.

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