Пятница, 26 Мая 2017 года
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Жителя Алтая уличили в незаконной рубке тополей

Происшествия

Деревья росли в Шипуновском лесничестве

Природа Алтайского края
Светлана Шаповалова ©
Природа Алтайского края

Барнаул, 26 мая 2017, 11:56 — REGNUM  Житель Шипуновского района Алтайского края уличен в незаконной рубке пятнадцати сырорастущих тополей в лесничестве. Об установлении личности мужчины, нарушевшего закон, сообщает сегодня, 26 мая, ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Как выяснилось, 57-летний черный лесоруб орудовал всего в 400 метрах от родного села Кузнечиха. Выявить его особого труда не составляло: от свежеспиленных пней тянулся след от трактора. Известно, что задержанный признал свою вину, у него изъяты бензопила и трактор. Степень его вины определит суд после определения суммы нанесённого ущерба.

Напомним, в другом случае расследование ИА REGNUM о черном лесорубе помогло правоохранителям пресечь «лесной бизнес» главы одного из сельсоветов в Алтайском крае и довести до суда дело о масштабной незаконной рубке в Тягунском лесничестве.

Читайте ранее в этом сюжете: Бизнес алтайского чиновника довели до суда: как лес китайцам продавали

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