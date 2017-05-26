Жителя Алтая уличили в незаконной рубке тополей

Барнаул, , 11:56 — REGNUM Житель Шипуновского района Алтайского края уличен в незаконной рубке пятнадцати сырорастущих тополей в лесничестве. Об установлении личности мужчины, нарушевшего закон, сообщает сегодня, 26 мая, ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Как выяснилось, 57-летний черный лесоруб орудовал всего в 400 метрах от родного села Кузнечиха. Выявить его особого труда не составляло: от свежеспиленных пней тянулся след от трактора. Известно, что задержанный признал свою вину, у него изъяты бензопила и трактор. Степень его вины определит суд после определения суммы нанесённого ущерба.

Напомним, в другом случае расследование ИА REGNUM о черном лесорубе помогло правоохранителям пресечь «лесной бизнес» главы одного из сельсоветов в Алтайском крае и довести до суда дело о масштабной незаконной рубке в Тягунском лесничестве.

Читайте ранее в этом сюжете: Бизнес алтайского чиновника довели до суда: как лес китайцам продавали