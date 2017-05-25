Мэр Бийска Николай Нонко досрочно покинул свой пост

Бийск, Алтайский край, , 12:13 — REGNUM Депутаты Бийской городской думы сегодня, 25 мая, утвердили досрочную отставку главы администрации города Николая Нонко. Об этом известил официальный сайт алтайского наукограда. Отмечается при этом, что положительное решение по данному вопросу было принято не единогласно.

«Некоторые думцы откровенно признались, что решение о досрочном прекращении полномочий главы Администрации Бийска стало для них неожиданным, и они испытывают огромное сожаление», — отметили в администрации Бийска.

Напомним, главой администрации Бийска Николай Нонко работал последние шесть лет. До того, как 2 сентября 2011 года он получил должность сити-менеджера, являлся исполняющим главы администрации Бийска.

Говоря о причинах своего ухода, мэр пояснил, что российское законодательство изменилось, и теперь основания для переоформления допуска к государственной тайне у него отсутствуют, поскольку сын живет и работает за границей. Николай Нонко подчеркнул, что решение о досрочном сложении полномочий является обдуманным и взвешенным. При этом он попросил «других подоплек в его решении не искать».

Как уже сообщало ИА REGNUM, публично о своем намерении досрочно уйти в отставку Николай Нонко заявил 10 мая. Как выяснилось, контракт с ним заканчивается в сентябре 2017 года, но градоначальник заблаговременно принял решение, «чтобы не вступать ни в какие конфликтные ситуации с законодательством». До выборов нового состава депутатов городской Думы и назначения нового руководителя исполнять обязанности главы администрации будет первый заместитель Сергей Крыжановский.

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