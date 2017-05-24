Среда, 24 Мая 2017 года
13:25:27 МСК

Двое детей из детского сада в Барнауле попали в реанимацию с отравлением

Происшествия

Трехлетние малыши употребили неизвестное вещество

Барнаул. Индустриальный район
© Светлна Шаповалова
Барнаул. Индустриальный район

Барнаул, 24 мая 2017, 12:55 — REGNUM  ЧП с отравлением двух трехлетних детей произошло сегодня утром 24 мая, в одном из детских садов Индустриального района Барнаула. По данным помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольги Чесноковой, воспитанники, находясь в помещении группы, употребили неустановленное вещество, после чего были госпитализированы в реанимационное отделение.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят опрос сотрудников детского сада, а также пытаются изъять следы ядовитого вещества. По итогам проверки, возможно, будет возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отравление сильнодействующим препаратом в детском саду в апреле 2017 года было зарегистрировано в Саратове. Тогда сообщалось, что двое детей, находясь в одном из дошкольных образовательных учреждении Волжского района, нашли две таблетки крысиного яда и попробовали их на вкус.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саратове расследуют отравление детей крысиным ядом в детском саду

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отравления сильнодействующими препаратами
Главное сегодня
NB!
24.05.17
«Экономят на пенсионерах и тратят миллиарды на «Крылья Советов»
СамараРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
24.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 24 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
24.05.17
Военный Донбасс: ВСУ минируют подступы к Донецкой фильтровальной станции
ДонецкДНР Война на Донбассе: главное Политика
NB!
24.05.17
«Градус» кваса: за руль лучше не садиться — Роскачество
МоскваРоссия Пищевая промышленность Экономика
NB!
24.05.17
Иранская хитрость: Для чего Тегерану нужна сделка ОПЕК по нефти?
ТегеранИран Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
24.05.17
Привязка к телефону: Законопроект о мессенджерах внесен в Госдуму
МоскваРоссия Интернет Общество
NB!
24.05.17
Паводки на Ставрополье: пять районов в зоне подтоплений и оползней
СтавропольРоссия Ураганы, шторма, бури Происшествия
NB!
24.05.17
Министр иностранных дел Польши: НАТО нужна Россия
ВаршаваПольша Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
24.05.17
Российские военнослужащие получают права, которых у них не было
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
24.05.17
Шойгу: Девять ракетных полков РФ получили комплексы «Ярс»
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Техника
NB!
24.05.17
На Кубани вице-губернатор задержан и отправлен в СИЗО
КраснодарРоссия Мошенничества Политика
NB!
24.05.17
Станислав ТарасовГрузия на Шелковом пути или на шелковой нитке
ТбилисиГрузия «Новый шелковый путь» Политика
NB!
24.05.17
Усманов сравнил Навального с Шариковым
МоскваРоссия Дела Алексея Навального Общество
NB!
24.05.17
Шойгу назвал важные для РФ регионы с растущей напряженностью
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
24.05.17
Венеция направит итальянскому премьеру декларацию о снятии санкций с России
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
24.05.17
Новые гарантии: Госдума отменила избирательное крепостное право
МоскваРоссия Реформа избирательной системы Политика
NB!
24.05.17
«Инициатива не жизнеспособна»: оренбурженки ответили «Отцовскому комитету»
ОренбургРоссия Уклонение от уплаты алиментов Общество
NB!
24.05.17
Александр БеловStrategist: Что означает победа Хасана Рухани для Ирана и мира?
ТегеранИран Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
24.05.17
«Неважно, на какой срок продлят сделку ОПЕК по нефти»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.05.17
Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в Maybach в Москве
МоскваРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
24.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMСША «подминают» под себя армянские активы: обзор энергетики СНГ
КиевУкраина Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.05.17
Под огнем — 14 населенных пунктов ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
ещё главное