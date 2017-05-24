Двое детей из детского сада в Барнауле попали в реанимацию с отравлением

Барнаул, , 12:55 — REGNUM ЧП с отравлением двух трехлетних детей произошло сегодня утром 24 мая, в одном из детских садов Индустриального района Барнаула. По данным помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольги Чесноковой, воспитанники, находясь в помещении группы, употребили неустановленное вещество, после чего были госпитализированы в реанимационное отделение.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят опрос сотрудников детского сада, а также пытаются изъять следы ядовитого вещества. По итогам проверки, возможно, будет возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отравление сильнодействующим препаратом в детском саду в апреле 2017 года было зарегистрировано в Саратове. Тогда сообщалось, что двое детей, находясь в одном из дошкольных образовательных учреждении Волжского района, нашли две таблетки крысиного яда и попробовали их на вкус.

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