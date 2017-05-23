Барнаульский микрорайон Затон готовится к наводнению

Барнаул, , 13:13 — REGNUM Уровень воды в Оби у Барнаула сегодня, 23 мая поднялся еще на 8 сантиметров и достиг критической отметки в 544 сантиметра. Но, по сообщению ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, подтопление жилых домов в микрорайоне Затон (одно из самых проблемных мест города, прим. ИА REGNUM ) пока не зафиксировано. Хотя вода уже выходит на прибрежную территорию. В связи с возможным осложнением обстановки туда сегодня работала группировка сил и средств спасателей.

«Участники группировки провели подворовый обход подтапливаемых территорий и напомнили об алгоритме действий при угрозе паводка, необходимости соблюдения правил безопасного поведения, предложили гражданам помощь в подготовке к возможному приходу воды. Именно такая работа на предупреждение поможет минимизировать негативные последствия половодья», — отмечают в МЧС.

Напомним, микрорайон Затон практически ежегодно подвергается подтоплению второй волной паводка. Даже в 2016 году, который был сравнительно спокойным в плане прохождения половодья, в посёлке было подтоплено более 300 приусадебных участков. Прогнозы на год текущий также предполагали с большой вероятностью, что Затон в той или иной степени коснется проблема прихода «большой воды».

Всего в Затоне сегодня работали 55 человек личного состава Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, спасатели городского, краевого и Западно-Сибирского поисково-спасательного отрядов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, для микрорайона Затон критической является отметка в 540 см. В связи с выходом воды на дорогу, проезжая часть на остров Шубинский в районе водопропускных труб снова перекрыта.

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