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Алтайские пограничники задержали двоих нарушителей

Происшествия

Двое мужчин пытались попасть в Россию, чтобы уклониться от ответственности на территории Казахстана

Алтай
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Алтай

Барнаул, 23 мая 2017, 06:33 — REGNUM  Алтайские пограничники сообщили об обнаружении неизвестных лиц, которые двигались в Россию со стороны Казахстана. По данным Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, мужчины под покровом ночи пересекли Государственную границу РФ в обход установленных пунктов пропуска, без действительных документов на право въезда в Россию. Преодолев оградительный забор, расположенный на государственной границе, нарушители продолжили движение, однако, не пройдя и полкилометра, были задержаны пограничным нарядом.

В ходе разбирательства задержанные пояснили, что они — родственники и являются гражданами России, потерявшими документы на территории сопредельного государства. Но при уточнении обстоятельств эта информация не подтвердилась. В действительности, нарушителями оказались гражданин РФ, нарушивший миграционное законодательство Казахстана, и гражданин РК, осужденный в феврале текущего года за совершение преступления, предусмотренного ст. 178 УК РК Грабеж. В ФСБ России по Алтайскому краю подчеркивают, что таким образом нарушители пытались уйти от ответственности. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

По случаю Дня пограничника, руководство и личный состав Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю напомнили: «это праздник, посвящённый мужественным людям, которые не щадя своей жизни днем и ночью стоят на страже рубежей нашей Родины, несут свою службу в любых погодных условиях».

Особую признательность в ведомстве выражают ветеранам-пограничникам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, только с начала 2017 года алтайские пограничники выявили в пунктах пропуска более 30 граждан (россиян и иностранцев), находившихся в федеральном и межгосударственном розыске за совершение преступлений. А всего в 2016 году за совершение уголовно наказуемых деяний на российско-казахстанской границе было выявлено свыше 170 граждан.

Одно из последних задержаний произошло в автомобильном пункте пропуска «Кулунда». Как выяснилось, житель Республики Узбекистан попал в межгосударственый розыск за совершение убийства (ст.105 Уголовного Кодекса Российской Федерации).

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайские пограничники выявили более 30 граждан, находившихся в розыске

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Незаконное пересечение государственной границы
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