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Паводок: жителям алтайского села посоветовали искать спасения в интернете?

Происшествия

От грунтовых вод пострадали не только дома жителей Рубцовска, но приусадебные участки двух улиц села Вылково Тюменцевского района Алтайского края

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Село Вылково Тюменцевского района подтопило грунтовыми водами
Иллюстрация: Справедливая Россия
Село Вылково Тюменцевского района подтопило грунтовыми водами

Барнаул, 22 мая 2017, 11:23 — REGNUM  Вследствие большого объема снега, выпавшего прошедшей зимой, от грунтовых вод пострадали не только дома десятков жителей Рубцовска, где до сих пор работают спасатели. Как передает сегодня, 22 мая, пресс-служба алтайских справедливороссов, проблемным оказалось и село Вылково Тюменцевского района, где «подворья затопило талыми водами, а власти отказываются решать проблему».

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Село Вылково Тюменцевского района подтопило грунтовыми водами
Иллюстрация: Справедливая Россия
Село Вылково Тюменцевского района подтопило грунтовыми водами

По информации пострадавших, вода на улицах Партизанская и Макарова зашла еще 14 апреля и стоит там до сих пор. «Мы живём в полной антисанитарии, чтобы умыться, сварить пищу или помыть посуду ходим с ведерком к тем, у кого есть питьевая вода. В этом году, нам некуда посадить рассаду и картошку», — цитируют справедливороссы письмо из Вылково.

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Село Вылково Тюменцевского района подтопило грунтовыми водами
Иллюстрация: Справедливая Россия
Село Вылково Тюменцевского района подтопило грунтовыми водами

Не называя фамилий авторов, они также отмечают, что когда 2 мая местные жители обратились к властям, те, якобы, посоветовали искать решение бед в интернете. Впрочем, глава Вылковского сельсовета Светлана Лычегова это отвергает. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM она прежде всего отметила, что речь идет не о талых водах, а о грунтовых, и что администрация ежедневно контролирует ситуацию.

«Это форс-мажор. Его можно только пережить. Я сама там живу и знаю, что проблемы с потоплением на этих улицах существовали всегда. В этом году выпало небывалое количество снега и имеющееся там болотце вышло из берегов и затопило часть территории. Поскольку это низина, воду там никак не осушить и не отвести», — пояснила глава.

По словам Светланы Лычеговой, огороды и погреба у части селян сейчас действительно затоплены. «Обычно у нас начинают заниматься посадками с 25 мая, но в этом году придется попозже, ничего страшного», — подчеркнула глава.

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Село Вылково Тюменцевского района подтопило грунтовыми водами
Иллюстрация: Справедливая Россия
Село Вылково Тюменцевского района подтопило грунтовыми водами

На вопрос, зачем селянам понадобилось в таком случае обращаться в приемную депутата Госдумы Александра Терентьева («Справедливая Россия»), Светлана Светланы Лычегова ответить не смогла.

«Может по телевизору увидели, что жильцам затопленных территорий компенсацию выплачивают и тоже решили что-то получить», — предположила глава.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 мая 2017 года в Рубцовск направлена большая группа спасателей и курсантов Сибирского регионального центра МЧС России. Их задача — помощь горожанам, чьи домовладения которые 7 апреля 2017 года оказались подтопленными грунтовыми водами. Для активизации сброса талых и грунтовых вод обустроены два отводных канала и задействован канал водооросительной системы.

Читайте ранее в этом сюжете: Паводок: 200 спасателей и курсантов направляются в Рубцовск

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