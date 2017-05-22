Алтайский край готовится встретить вторую волну паводка

Барнаул, , 09:48 — REGNUM Вторая волна паводка вот-вот начнется в Барнауле. По состоянию на утро 22 мая, уровень воды в Оби составляет 536 сантиметров над нулем водомерного поста (+12 сантиметров за сутки). Для микрорайона Затон критической является отметка в 540 см., поясняет пресс-центр барнаульской мэрии.

Известно, что в связи с выходом воды на дорогу, проезжая часть на остров Шубинский в районе водопропускных труб снова перекрыта. Движение автотранспорта и пешеходов осуществляется через понтонный мост.

В поселке Ильича продолжают работы по укреплению земляной насыпи вдоль улицы Остров Кораблик. На эти цели израсходуют около пяти тысяч тонн глины. Сооружение нарастят на один метр в высоту и на четыре в ширину, что позволит сдержать натиск стихии при уровне воды свыше семи метров.

Об опасениях, что вторая волна паводка окажется более серьезной, чем первая, заявил на днях губернатор Алтайского края Александр Карлин. По его словам, в горах Алтая на перевалах и ледниках скопилось аномально большое количество снега.

«В некоторых точках Алтайского края напряжение будет достаточно серьезным. В первую очередь это относится к бассейнам Катуни и Бии, Оби на всем ее протяжении по территории Алтайского края. Мы ожидаем, что в Бийске, Барнауле и Камне-на-Оби во время второй волны вода поднимется до максимальных уровней, либо несколько превысит их. В первую очередь это касается села Полеводка в Бийском районе и поселка Затон в Барнауле. Здесь могут быть превышены даже предельные уровни воды — превышения прогнозируются не катастрофического порядка, но заметные», — отметил губернатор.

По оценкам синоптиков, встречать вторую волну паводка придется после 25 мая.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Алтайский край пережил сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Тогда от большой воды пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тысяч человек, а общий ущерб составил порядка 5 млрд рублей. Но, вопреки опасениям местных властей и спасателей, первая волна паводка 2017 года не принесла существенных бедствий Алтайскому краю.

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