Понедельник, 22 Мая 2017 года
09:57:41 МСК

Алтайский край готовится встретить вторую волну паводка

Происшествия

За сутки вода в Оби прибыла на 12 сантиметров

Паводок в Барнауле
Иллюстрация: Сайт Барнаула
Паводок в Барнауле

Барнаул, 22 мая 2017, 09:48 — REGNUM  Вторая волна паводка вот-вот начнется в Барнауле. По состоянию на утро 22 мая, уровень воды в Оби составляет 536 сантиметров над нулем водомерного поста (+12 сантиметров за сутки). Для микрорайона Затон критической является отметка в 540 см., поясняет пресс-центр барнаульской мэрии.

Известно, что в связи с выходом воды на дорогу, проезжая часть на остров Шубинский в районе водопропускных труб снова перекрыта. Движение автотранспорта и пешеходов осуществляется через понтонный мост.

В поселке Ильича продолжают работы по укреплению земляной насыпи вдоль улицы Остров Кораблик. На эти цели израсходуют около пяти тысяч тонн глины. Сооружение нарастят на один метр в высоту и на четыре в ширину, что позволит сдержать натиск стихии при уровне воды свыше семи метров.

Об опасениях, что вторая волна паводка окажется более серьезной, чем первая, заявил на днях губернатор Алтайского края Александр Карлин. По его словам, в горах Алтая на перевалах и ледниках скопилось аномально большое количество снега.

«В некоторых точках Алтайского края напряжение будет достаточно серьезным. В первую очередь это относится к бассейнам Катуни и Бии, Оби на всем ее протяжении по территории Алтайского края. Мы ожидаем, что в Бийске, Барнауле и Камне-на-Оби во время второй волны вода поднимется до максимальных уровней, либо несколько превысит их. В первую очередь это касается села Полеводка в Бийском районе и поселка Затон в Барнауле. Здесь могут быть превышены даже предельные уровни воды — превышения прогнозируются не катастрофического порядка, но заметные», — отметил губернатор.

По оценкам синоптиков, встречать вторую волну паводка придется после 25 мая.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Алтайский край пережил сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Тогда от большой воды пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тысяч человек, а общий ущерб составил порядка 5 млрд рублей. Но, вопреки опасениям местных властей и спасателей, первая волна паводка 2017 года не принесла существенных бедствий Алтайскому краю.

Читайте ранее в этом сюжете: Первая волна паводка миновала Алтайский край

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Паводок
Главное сегодня
NB!
22.05.17
Кургинян: Либо сложная конструкция Украины, либо бандеровский фашизм
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
22.05.17
Кургинян: «Украина подписала Минские соглашения на коленях»
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
22.05.17
Максим ИсаевThe Washington Post: Трамп должен ударить по силам Ирана в Сирии
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.05.17
Путинберг: участница праймериз предложила переименовать Барнаул
БарнаулРоссия Муниципальные выборы в Алтайском крае-2017 Политика
NB!
22.05.17
Си Цзиньпин пообещал Трампу «успокоить» КНДР за 100 дней
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
22.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 22 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
22.05.17
Неделя НХЛ: «Нэшвилл» — в шаге от финала Кубка Стэнли
ВашингтонСША Хоккей Спорт
NB!
22.05.17
Бесплатная военная помощь Украине от США может стать кредитом — WSJ
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
22.05.17
Кургинян: Украина разрывается между «незалежностью» и «евроинтеграцией»
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
22.05.17
Анна Алябьева«Новосибирск обречен на производство с высокой добавленной стоимостью»
НовосибирскРоссия Малый бизнес Экономика
NB!
22.05.17
Цены на фрукты и овощи на Камчатке зашкаливают: за кг помидоров 700 рублей
Петропавловск-КамчатскийРоссия Цены на продукты питания в магазинах РФ Общество
NB!
22.05.17
Яков Свердлов и два театра. Встреча в метро
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
22.05.17
Макей пытается договориться с Вашингтоном за спиной Лукашенко
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
22.05.17
Игорь ЮдкевичМедаль «Серп и Молот». Как труд перестал быть презренным уделом
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
21.05.17
OSTKRAFT: какой наследник «политически похоронит» Лукашенко-президента?
МинскБелоруссия Будущее Белоруссии после Лукашенко Политика
NB!
21.05.17
Гей-парад и анти-гей-парад в Молдавии: спецназ, послы, яйца, эвакуация
КишинёвМолдавия Сексуальные меньшинства и гомофобия Общество
NB!
21.05.17
«Барселона» совершила камбэк во втором тайме в матче с «Малагой» — 4:2
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
21.05.17
Владимир Добрынин Клаус Барби: нацист, убийца, садист и ценный кадр ЦРУ в борьбе против СССР
ПарижФранция Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
21.05.17
«Миллиардными сделками Трамп рассчитывает погасить скандалы»
ЛондонВеликобритания Война в Сирии Экономика
NB!
21.05.17
Кирилл Джавлах Рухани: «Иранский народ выбрал мир, а не войну»
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
21.05.17
В ДНР посчитали убитых и раненых
ДонецкДНР Военные преступления в Донбассе Политика
NB!
21.05.17
Анатолий КошкинТокио везде мерещатся корейские шпионы
ТокиоЯпония Ядерная программа Северной Кореи Политика
ещё главное