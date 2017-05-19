Пятница, 19 Мая 2017 года
06:13:03 МСК

В Барнауле почти на 23 часа задержали рейс до Антальи

Происшествия

По предварительным данным, причиной задержки сала техническая неисправность самолета

Полет над Барнаулом
© Светлана Шаповалова
Полет над Барнаулом

Барнаул, 19 мая 2017, 05:26 — REGNUM  Более 200 туристов (в том числе 34 ребенка), намеревавшихся отдохнуть в Турции, были вынуждены почти сутки ожидать в аэропорту Барнаула отложенного рейса. Об инциденте с самолетом авиакомпании Азур Эйр, выполнявшем рейс №2291 «Барнаул — Анталья», сообщила накануне вечером, 18 мая, Барнаульская транспортная прокуратура.

По предварительной информации, причиной задержки рейса на 22 часа 51 минуту явилась техническая неисправность авиатехники. В прокуратуре подчеркивают, что пассажирам данного рейса удалось покинуть международный аэропорт имени Германа Титова лишь 18 мая в 05 часов 21 минуту. Всего на рейс было зарегистрировано 238 человек.

Напомним, в марте 2017 года МАК сообщало рекордном числе авиапроисшествий за последние 25 лет. В отчёте отмечается, что в авиации общего назначения продолжают эксплуатироваться воздушные суда с просроченным сертификатом или при полном отсутствии такового, а контроль за поддержанием лётной годности зарегистрированных воздушных судов и законностью выполнения полётов частными пилотами со стороны уполномоченных органов «как и в прошлые годы неэффективен и недостаточен».

Читайте ранее в этом сюжете: МАК сообщает о рекордном числе авиапроисшествий за последние 25 лет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
Главное сегодня
NB!
19.05.17
Виталий АрхиреевРынок газомоторного топлива в России: есть ли перспектива уйти от нефти?
МоскваРоссия Перевод транспорта на газомоторное топливо Экономика
NB!
19.05.17
The Financial Times: «В иранские выборы русским нет смысла вмешиваться»
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
19.05.17
Госдума готовит ответ на обвинения США в адрес российских СМИ
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
19.05.17
Против терроризма: Госдума обсудит аннулирование гражданства РФ
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
19.05.17
Больше участков и без открепительных: Госдума меняет избирательный закон
МоскваРоссия Реформа избирательной системы Политика
NB!
19.05.17
Флагман флота Украины сломался сразу после ремонта
КиевУкраина Военно-морской флот Техника
NB!
18.05.17
Провокация Молдавии: миротворца РФ задержали в аэропорту Кишинева
ТираспольПриднестровье Блокада Приднестровья Политика
NB!
18.05.17
Трампу повезло в том, что его не сожгут на костре – сенатор
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
18.05.17
Патриарх Кирилл: «Как в нашем XXI веке стал возможен геноцид христиан»?
МоскваРоссия Православие Политика
NB!
18.05.17
Мария Мамиконян«Ваша деятельность обманула ожидания общества»
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
18.05.17
Светлана ШаповаловаТысячи россиян стали заложниками отечественной эндокринологии
МоскваРоссия Состояние отечественной медицины: аналитика Политика
NB!
18.05.17
Игорь СвиринЗахар Прилепин: про Донбасс, патриотизм, Мединского и Маннергейма
МоскваРоссия Сдача Петербурга гитлеристу Маннергейму Политика
NB!
18.05.17
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Ерхова на пост посла РФ в Турции
МоскваРоссия Российско-турецкие отношения Политика
NB!
18.05.17
Таймыр захотел разукрупнить Красноярский край
ДудинкаКрасноярский крайРоссия Объединение Эвенкии, Таймыра и Красноярского края Политика
NB!
18.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMСейчас дно, а через 5 лет будет дорого! — обзор рынка недвижимости Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
18.05.17
Вкладчик «Татфондбанка»: «Пикеты в Казани будут бессрочными»
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Экономика
NB!
18.05.17
Елена КовачичНе убивать, а жить по Конституции: пациенты обвиняют Минздрав РФ
МоскваРоссия Коммерциализация медицины, образования и культуры Общество
NB!
18.05.17
Виктория ИвановскаяУникальность Ставрополья: Наращивание агломераций опустошит восток края
СтавропольРоссия Стратегия экономической безопасности РФ до 2030 года Экономика
NB!
18.05.17
The Financial Times: «Импичмент Трампа скорее невозможен, чем маловероятен»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
18.05.17
«Кому верить?» — почему в Зауралье не доверяют добытчикам урана
КурганРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
18.05.17
«Столетний юбилей» Латвии в Риге отметят гей-парадом
РигаЛатвия Сексуальные меньшинства и гомофобия Общество
NB!
18.05.17
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Антонова на пост посла РФ в США
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
ещё главное