В Барнауле почти на 23 часа задержали рейс до Антальи

Барнаул, , 05:26 — REGNUM Более 200 туристов (в том числе 34 ребенка), намеревавшихся отдохнуть в Турции, были вынуждены почти сутки ожидать в аэропорту Барнаула отложенного рейса. Об инциденте с самолетом авиакомпании Азур Эйр, выполнявшем рейс №2291 «Барнаул — Анталья», сообщила накануне вечером, 18 мая, Барнаульская транспортная прокуратура.

По предварительной информации, причиной задержки рейса на 22 часа 51 минуту явилась техническая неисправность авиатехники. В прокуратуре подчеркивают, что пассажирам данного рейса удалось покинуть международный аэропорт имени Германа Титова лишь 18 мая в 05 часов 21 минуту. Всего на рейс было зарегистрировано 238 человек.

Напомним, в марте 2017 года МАК сообщало рекордном числе авиапроисшествий за последние 25 лет. В отчёте отмечается, что в авиации общего назначения продолжают эксплуатироваться воздушные суда с просроченным сертификатом или при полном отсутствии такового, а контроль за поддержанием лётной годности зарегистрированных воздушных судов и законностью выполнения полётов частными пилотами со стороны уполномоченных органов «как и в прошлые годы неэффективен и недостаточен».

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