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В Алтайском крае отменили режим ЧС

Происшествия

Соответствующее постановление принято в связи с уменьшением риска возникновения природных пожаров и нормализацией обстановки с пожарами в населенных пунктах

Барнаул
© Светлана Шаповалова
Барнаул

Барнаул, 17 мая 2017, 15:38 — REGNUM  Сегодня, 17 мая, в Алтайском крае прекращено действие режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление подписано главой региона Александром Карлиным.

Как поясняет пресс-служба губернатора, режим отменили в связи с уменьшением риска возникновения природных пожаров на территории Алтайского края и нормализацией обстановки с пожарами в населенных пунктах края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим ЧС был введен с 17 часов 29 апреля 2017 года в связи с осложнившейся пожароопасной ситуацией, связанной с массовыми пожарами в населенных пунктах Сибирского федерального округа.

Днем ранее, 28 апреля, из-за участившихся лесных пожаров, происходящих в ходе неконтролируемых сельскохозяйственных палов, на всей территории Алтайского края введен особый противопожарный режим.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае введен особый противопожарный режим

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Лесные пожары-2017
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