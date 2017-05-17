Жители Алтайского края обеспокоены нашествием тарантулов

Барнаул, , 08:45 — REGNUM Жители Алтайского края стали массово выкладывать в социальных сетях фотографии тарантулов, обнаруженных на дачных участках. По данным Barnaul22, огромных пауков видели не только в Барнауле, но и в Завьяловском и Заринском районах, а также на озере Большое Яровое.

Однако биологи Алтайского госуниверситета говорят, что в появлении на Алтае тарантулов нет ничего удивительного: эти насекомые давно живут на Алтае и один раз в несколько лет наблюдается вспышка их численности. Вероятно, в этом сезоне тому способствовала теплая зима и нашествие тарантулов в соседнем Казахстане.

Доцент кафедры зоологии и физиологии Алтайского госуниверситета Ирина Кудряшова напомнила, что пауки могут кусаться. Для человека и крупных млекопитающих это равносильно укусу осы — он болезненный и может приводить к отёку. Лечение требуется только в случае сильной аллергии. Вообще, биологи говорят, что тарантулы выходят из норок только по ночам, но сейчас у них свадебный сезон, поэтому они и гуляют даже днём.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2013 тарантула обнаружили в Калужской области. Ранее этот редкий для тех мест паук севернее степной и лесостепной зоны России практически не встречался.

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