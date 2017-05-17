Среда, 17 Мая 2017 года
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Алтайский депутат получил штраф за мошенничество

Происшествия

Депутат Ребрихинского районного Совета депутатов предоставил в межрайонную налоговую инспекцию  подложные документы, содержащие недостоверные сведения о праве на возмещение налога на добавленную стоимость

Алтайский подсолнечник
Алтайский подсолнечник

Барнаул, 17 мая 2017, 07:02 — REGNUM  Директора общества с ограниченной ответственностью и по совместительству депутата Ребрихинского районного Совета депутатов уличили в мошенничестве. Как сообщает сегодня, 17 мая, СУ СК РФ по Алтайскому краю, в ходе следствия выяснилось, что основным видом деятельности предприятия, возглавляемого депутатом, является выращивание зерновых, зернобобовых культур, сахарной свеклы и масленичных культур. В период с 2013 по 2014 год, он используя свое служебное положение, предоставил в межрайонную налоговую инспекцию подложные документы, содержащие недостоверные сведения о праве на возмещение налога на добавленную стоимость. Тем самым путем обмана были похищены денежные средства федерального бюджета на сумму более 667 тысяч рублей, которые были зачислены на счет предприятия.

Поскольку подсудимым полностью был возмещен ущерб, причиненный государству в результате мошеннических действий, суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал депутата виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 200 тысяч рублей штрафа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще одно уголовное дело, в котором фигурировало использование подложных документов, было рассмотрено алтайским судом в апреле 2017 года. Руководитель одного из железнодорожных вокзалов Алтайского края приговорен к штрафу в размере 180 тысяч рублей за совершение преступлений коррупционной направленности, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Начальник одного из алтайских железнодорожных вокзалов пойман на воровстве

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