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В Барнауле расселяют жильцов дома, пострадавшего от пожара

Происшествия

В 12-квартирном доме проживает 38 человек, семь из них — дети

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Жилой дом, пострадавший от пожара. Барнаул, проспект Комсомольский, 50
Иллюстрация: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Жилой дом, пострадавший от пожара. Барнаул, проспект Комсомольский, 50

Барнаул, 16 мая 2017, 09:31 — REGNUM  Власти Барнаула оказали помощь во временном расселении жильцов двухэтажного деревянного дома, серьезно пострадавшего от пожара сегодняшней ночью. Как сообщает 16 мая пресс-центр барнаульской мэрии, в двухэтажном, двухподъездном деревянном доме, расположенном на проспекте Комсомольский, 50, сгорела кровля площадью 320 кв. метров. Жильцам всех 12 квартир, в которых проживают 38 человек (семь из них — дети) оказана помощь.

По словам заместителя председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Дениса Ращепкина, несколько семей переехали в пункты временного размещения. Часть жильцов примет маневренный фонд. Остальные остановились у родственников и знакомых.

В настоящее время дом, пострадавший от пожара, полностью отключен от коммуникаций. Управляющая компания «Трест Центрального района» проводит работы по очистке территории и помогает жильцам перевозить вещи. Имущество граждан охраняет пост полиции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, двухэтажный многоквартирный дом 1940 года постройки загорелся с крыши. На момент прибытия сотрудников ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, огонь уже вырывался из-под металлических листов, молниеносно распространившись по сухим деревянным конструкциям. Специалисты не исключают и возможность поджога.

Читайте ранее в этом сюжете: Из загоревшегося в Барнауле жилого дома эвакуированы 25 человек

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Пожары в жилых домах
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