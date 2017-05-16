В Барнауле расселяют жильцов дома, пострадавшего от пожара

Барнаул, , 09:31 — REGNUM Власти Барнаула оказали помощь во временном расселении жильцов двухэтажного деревянного дома, серьезно пострадавшего от пожара сегодняшней ночью. Как сообщает 16 мая пресс-центр барнаульской мэрии, в двухэтажном, двухподъездном деревянном доме, расположенном на проспекте Комсомольский, 50, сгорела кровля площадью 320 кв. метров. Жильцам всех 12 квартир, в которых проживают 38 человек (семь из них — дети) оказана помощь.

По словам заместителя председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Дениса Ращепкина, несколько семей переехали в пункты временного размещения. Часть жильцов примет маневренный фонд. Остальные остановились у родственников и знакомых.

В настоящее время дом, пострадавший от пожара, полностью отключен от коммуникаций. Управляющая компания «Трест Центрального района» проводит работы по очистке территории и помогает жильцам перевозить вещи. Имущество граждан охраняет пост полиции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, двухэтажный многоквартирный дом 1940 года постройки загорелся с крыши. На момент прибытия сотрудников ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, огонь уже вырывался из-под металлических листов, молниеносно распространившись по сухим деревянным конструкциям. Специалисты не исключают и возможность поджога.

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