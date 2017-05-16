Из загоревшегося в Барнауле жилого дома эвакуированы 25 человек

Барнаул, , 07:05 — REGNUM О серьезном пожаре, произошедшем сегодняшней ночью, 16 мая, на проспекте Комсомольский в Барнауле сообщает ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю. Огнем был охвачен двухэтажный многоквартирный дом 1940 года постройки. Чтобы справиться с огнем спасатели оперативно эвакуировали 25 человек, в том числе — четверо детей.

Об обстоятельствах ЧП известно, что сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную часть в половине четвёртого ночи. На момент прибытия огнеборцев (ближайшее подразделение расположено в нескольких минутах езды) огонь уже вырывался из-под металлических листов крыши, молниеносно распространившись по сухим деревянным конструкциям.

К тушению пожара, которому был присвоен повышенный ранг сложности, было привлечено 7 единиц техники, 29 человек личного состава подразделений МЧС. На место происшествия также выезжали спасатели городского подразделения, сотрудники полиции, газовщики, бригада «скорой помощи», а также представители городской администрации.

На то, чтобы остановить распространение огня и ликвидировать открытое горение, пожарным потребовалось порядка 20 минут, но работа по проливке выгоревшей крыши, разборке обугленных конструкций, укрытых листовым железом, продолжалась до утра.

По оценке спасателей, деревянная обрешётка крыши и потолочные перекрытия являются слабым местом таких домов, который сегодня пострадал от пожара. Впрочем, специалисты не исключают и возможность поджога.

Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров, уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще один серьезный пожар произошел в Барнауле в начале марта 2017 года. Для ликвидации огня в двухэтажном кирпичном многоквартирном жилом доме по улице Советской Армии в столице Алтайского края тоже потребовалось эвакуировать 25 человек.

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