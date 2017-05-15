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Паводок: 200 спасателей и курсантов направляются в Рубцовск

Происшествия

Сотрудники Сибирского регионального центра МЧС России помогут жителям 59 домов, где вода еще держится

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Паводок в Рубцовске
Иллюстрация: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Паводок в Рубцовске

Рубцовск, Алтайский край, 15 мая 2017, 11:17 — REGNUM  В Рубцовск направлена большая группа спасателей и курсантов Сибирского регионального центра МЧС России. Как сообщает сегодня, 15 мая, ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, для помощи горожанам, чьи домовладения оказались подтопленными грунтовыми водами, откомандированы 200 человек. Это 100 военнослужащих Сибирского спасательного центра (н.п. Коченёво, Новосибирская область) и 100 курсантов Сибирской пожарно-спасательной академии (г. Железногорск, Красноярский край).

Напомним, грунтовые воды, которые 7 апреля 2017 года подтопили приусадебные участки и жилые дома рубцовчан, медленно отступают, но в 59 жилых помещениях вода еще держатся. За минувшие выходные удалось освободить от воды 21 домовладение.

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Паводок в Рубцовске
Иллюстрация: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Паводок в Рубцовске

Для активизации сброса талых и грунтовых вод обустроены два отводных канала и задействован канал водооросительной системы. Более 250 человек и 67 единиц техники непрерывно ведут работы, направленные на стабилизацию ситуации — откачиваются грунтовые воды, организовано изготовление защитных поддонов, ведётся расчистка придомовых территорий по заявкам граждан. Совместно работают сотрудники МЧС России, местные власти, муниципальные организации и другие службы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, паводковая обстановка в Алтайском крае остается стабильной, уровни воды в реках значительно ниже предельных отметок.

Читайте ранее в этом сюжете: Первая волна паводка миновала Алтайский край

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