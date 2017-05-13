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За рулем под градусом: на Алтае выявили более 4 тысяч нетрезвых водителей

Происшествия

Проблема пьянства за рулем не теряет своей актуальности

Автомобильное движение в Барнауле
© Светлана Шаповалова
Автомобильное движение в Барнауле

Барнаул, 13 мая 2017, 10:12 — REGNUM  ГУ МВД РФ по Алтайскому краю привело сегодня, 13 мая, впечатляющую статистику: с начала 2017 года в регионе было выявлено 4049 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. По вине нетрезвых водителей произошло 41 дорожно-транспортное происшествие, в которых 6 человек погибли и 51 ранен.

В частности, 9 февраля в селе Николаевка Немецкого Национального района нетрезвый водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21 061, погубил пассажира, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mazda Titan.

Еще одно трагическое ДТП произошло Барнауле, где пьяный водитель БМВ Х5 выехал на перекресток, на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус». После чего совершил наезд на пешехода. В результате происшествия водитель «Лада» и пешеход — девушка 1990 года рождения были госпитализированы в городскую больницу, где впоследствии скончались.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области только за выходные праздничные дни с 6 по 9 мая 2017 года автоинспекторы выявили более сотни нетрезвых водителей.

Читайте ранее в этом сюжете: За выходные белгородские инспекторы поймали сотню пьяных водителей

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