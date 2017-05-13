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Автомобиль такси рухнул с моста в Барнауле

Происшествия

Трое пострадавших и одна погибшая

Водитель Renault Logan рухнул с моста на железнодорожные пути в Барнауле
Иллюстрация: Barnaul22
Водитель Renault Logan рухнул с моста на железнодорожные пути в Барнауле

Барнаул, 13 мая 2017, 09:46 — REGNUM  Серьезное ДТП произошло сегодня, 12 мая, в районе дома № 1В на ул. Кулагина в Барнауле: автомобиль такси рухнул с моста на железнодорожные пути в Барнауле. По данным ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, водитель Renault Logan, двигаясь по проспекту Калинина от ул. Кулагина в сторону ул. Сизова, не справился с управлением, допустил наезд на препятствие (металлическое ограждение) с последующим съездом с моста.

В результате падения от полученных ранений скончалась одна из пассажирок — женщина, 1976 года рождения. Водитель, а также две других пассажирки (женщины, 1994 года и 1978 года рождения) живы, но получили телесные повреждения.

Другие обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия пока официально не сообщаются, но в группе Barnaul22 очевидцы сообщили, что автомобиль хотя и имел наклейки такси, в момент происшествия ехал по своим делам. Пользователи соцсети предположили, что серьезная авария могла произойти из-за щебня, который насыпали дорожники — они на данном участке улицы ведут ремонт дорожного полотна.

Как уже сообщало ИА REGNUM, кампания по ремонту дорог в Барнауле уже стартовала. Работы начались на Красноармейском проспекте, на улицах Чкалова, Профсоюзов, 8 Марта и ряде других. Целом на обслуживание сети автомобильных дорог в Алтайском крае (федеральных, региональных и муниципальных) будет направлено 12,4 млрд. рублей.

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