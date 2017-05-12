Первая волна паводка миновала Алтайский край

Барнаул, , 06:00 — REGNUM В бассейне Верхней Оби наблюдается стабильная гидрологическая ситуация, на большинстве водомерных постов фиксируют спады уровня воды. Об этом информирует сегодня, 12 мая, информирует Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края.

В Алтайском крае превышенной (на 9 сантиметров) остается отметка подтопления только у Камня-на-Оби, резких изменений гидрологической ситуации в ближайший период не прогнозируется.

Вместе с тем, по данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, на контроле спасателей по-прежнему находится ситуация в Рубцовске, где на сегодняшний день подтоплено несколько десятков частных жилых домов и приусадебных участков. Для стабилизации ситуации там откачано более 180 000 кубометров воды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Алтайский край пережил сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Тогда от большой воды пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тысяч человек, а общий ущерб составил порядка 5 млрд рублей. Но, вопреки опасениям местных властей и спасателей, первая волна паводка пока не принесла существенных бедствий Алтайскому краю.

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