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Бийчанин получил штраф за взятку сотруднику ФСБ

Происшествия

За 70 тыс. рублей мужчина намеревался приобрести российское гражданство для своего знакомого

Здание краевого суда в Барнауле
© Светлана Шаповалова
Здание краевого суда в Барнауле

Барнаул, 10 мая 2017, 16:16 — REGNUM  Бийчанин намеревался дать взятку сотруднику ФСБ за получение российского гражданства для своего знакомого. Он рассчитывал, что за 70 тысяч рублей сотрудник органов безопасности поможет признать иностранца носителем русского языка, что позволило бы получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Известно, что передача оговоренной суммы происходила возле административного здания в Центральном районе Барнаула, но у сотрудника ФСБ не было намерения получать взятку. В итоге собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий) 35-летний житель Бийска оштрафован на 360 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние пять лет тенденция роста числа иностранцев, желающих получить гражданство РФ, сохраняется. По словам начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Ольги Кирилловой, в 2016 году 363,5 тыс. человек приняли российское гражданство, из них 245 тыс. иностранных граждан — по упрощенному порядку.

При этом 96 тыс. приобретших гражданство РФ приходится на выходцев из государств-участников ОДКБ.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД фиксирует рост числа иностранцев, желающих получить гражданство РФ

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Миграция, гражданство, паспортизация
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