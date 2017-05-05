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Грозы и град: в Алтайском крае вновь будет штормить

Происшествия

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий

Первомайский снег в Барнауле
© Светлана Шаповалова
Первомайский снег в Барнауле

Барнаул, 5 мая 2017, 13:44 — REGNUM  В предстоящие дни — 6 и 7 мая — в Алтайском крае не исключено возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, обусловленных обрывами линий электропередачи и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, передает сегодня, 5 мая, официальный сайт края.

По данным синоптиков, днем 6 и ночью 7 мая возможно усиление ветра до 15−20 метров в секунду (местами порывы до 22−27 метров). Будут идти дожди, местами грозы, возможен град.

«Специалисты рекомендуют при сильном ветре все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улице следует держаться дальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, которые могут обрушиться. Опасность могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей, элементы кровли и лепного декора, сорванные ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, парковать рядом с ними автотранспорт — сорванные ветром ветки могут представлять опасность», — отмечают в в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, май 2017 года в Алтайском крае начался с погодных аномалий: после 25-градусной жары выпал снег. По случаю отмечавшегося Первомая горожане, иронизируя, поздравляли друг друга с «первоснегом», в власти Барнаула решили продлить отопительный сезон еще на несколько дней.

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