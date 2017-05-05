В Чехии иностранные туристы пострадали при столкновении автобуса с оленем

Прага, , 01:01 — REGNUM Пять человек пострадали в результате столкновения туристического автобуса с оленем на севере Чехии, передаёт Aktuálně.cz.

Как сообщили в местной спасательной службе, авария произошла 4 мая на трассе между городами Студенец и Долни-Бранна.

В результате столкновения с животным автобус съехал с дороге в поле. Двое из пострадавших получили тяжёлые травмы. В том числе, как сообщается, у одного из них — сотрясение мозга.

Уточняется, что всего в автобусе находились 50 пассажиров — иностранные туристы, главным образом пожилого возраста. Подробностей об их гражданстве не приводится.

Все пострадавшие после аварии были доставлены в ближайшие больницы, в распоряжение остальных был предоставлен другой автобус.

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