Названы основные версии крушения вертолёта в Башкирии

Уфа, , 00:21 — REGNUM Следствие рассматривает четыре различные версии крушения вертолёта Robinson в Башкирии. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

«Рассматриваются следующие версии случившегося: технические неисправности вертолёта, ошибка пилота, некачественное топливо и неблагоприятные погодные условия», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на место происшествия были направлены следователи и спасательные службы. В месте крушения вертолёта затруднена видимость в связи с густым туманом.

«В ближайшее время будет организован осмотр места происшествия и сбор всей необходимой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в СК.

Напомним, вертолёт марки Robinson авиакомпании ЗАО «Лайт Эйр», участвовавший в мониторинга лесопожарной обстановки в Белорецком районе Башкирии, днём 4 мая пропал с радаров. Позднее было установлено, что вертолёт потерпел крушение в горно-лесистой местности.

На борту воздушного судна находились пилот и двое лесопожарных, которые в результате аварии погибли.

Читайте ранее в этом сюжете: Вертолет Robinson разбился в Башкирии