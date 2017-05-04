В Татарии два КамАЗа полностью провалились под землю: видео
Инцидент произошел на площадке одного из предприятий
Набережные Челны, Татария, 4 мая 2017, 22:55 — REGNUM В Набережных Челнах на площадке крупного предприятия «Кориб» два автомобиля КамАЗ практически полностью провалились под землю. Об этом сообщает издание «Вести КамАЗа».В коротком ролике видно, как два грузовика в числе прочих стоят на асфальтированной площадке. Часть территории покрыта более свежим слоем асфальта. КамАЗы медленно погружаются и в результате проваливаются.
Группа компаний «Кориб» работает в сфере реализации автотехники и оказания услуг сервиса. Является официальным дилером ПАО «КАМАЗ» по реализации автомобилей, запчастей и услуг сервиса для владельцев автомобилей КамАЗ.
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