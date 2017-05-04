37 человек пострадали от взрывов на заводе недалеко от Мадрида

Мадрид, , 22:55 — REGNUM 37 человек получили ранения в результате нескольких взрывов на заводе по утилизации опасных химических отходов недалеко от Мадрида, 4 мая сообщает Agence France-Presse.

Несколько взрывов прогремело на предприятии города Арганда-дель-Рей, расположенного примерно в 30 километрах к юго-востоку от испанской столицы. Загрязнение воздуха токсичными веществами не зафиксировано.

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На место происшествия прибыли 11 пожарных машин и несколько нарядов полиции. Проведена эвакуация местных жителей в радиусе 500 метров от завода.

В сообщении экстренных служб указано, что три человека находятся в тяжелом состоянии, двое из них получили обширные ожоги, у третьего пострадавшего диагностирован перелом костей таза.

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Напомним, предприятие принадлежит компании Requimsa, которая занимается транспортировкой и утилизацией всех видов опасных отходов.

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