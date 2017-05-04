Пожар на пороховом заводе в Казани: руководству грозит дисквалификация

Казань, , 22:18 — REGNUM Приволжское управление Ростехнадзора направило в суд документы о дисквалификации семерых представителей руководства Казанского порохового завода. Об этом заявил заместитель главы ведомства Алмаз Гимадиев.

«В связи с последней аварией мы отправили на дисквалификацию в суд семь человек — начиная с главного инженера, главного технолога, начальника производства, начальника цеха», — цитирует Гимадиева «Бизнес Online». Он пояснил, что в случае дисквалификации сотрудники не смогут работать на предприятии в течение трех лет.

«В любом случае пороховой завод находится под нашим постоянным надзором. Там есть объекты первого класса опасности, так что, естественно, этому заводу уделяется большое внимание со стороны надзорных органов, прокуратуры и федеральной службы безопасности. Мы совместно проводим плановые и внеплановые проверки, потому что идет череда аварий и гибнут люди», — добавил чиновник.

Гимадиев уточнил, что показатель износа опасных объектов на предприятии составляет 90%. С 2013 года на заводе произошло семь аварий. В этой связи Ростехнадзор информировал Минпроторг РФ о необходимости модернизировать и автоматизировать производство. Вопрос о финансировании указанных мероприятий будет решать министерство промышленности и торговли.

«Но, опять-таки, проблема не в том, что нужно заменить оборудование, а в том, что необходимо работать над культурой производства, учитывая при этом человеческий фактор», — заключил представитель надзорного ведомства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, очередной пожар на Казанском пороховом заводе вспыхнул 24 марта вечером. Возгоранием была охвачена площадь, равная 400 квадратным метрам. Пожару была присвоена третья категория сложности из четырех.

Первым к месту пожара прибыло подразделение специальной пожарно-спасательной части № 3, возглавляемое капитаном внутренней службы Эдуардом Илларионовым. В ходе проведения разведки в здании произошел взрыв, в результате которого капитан внутренней службы Илларионов получил тяжелые травмы. В пути следования в медицинское учреждение на машине скорой помощи Эдуард Илларионов скончался.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на пожароопасных объектах»).

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