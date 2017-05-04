Неизвестные убили двух солдат в Мексике

Мехико, , 17:20 — REGNUM Двое мексиканских солдат погибли в результате вооруженного нападения неизвестных в южном районе страны, 4 мая сообщает Associated Press.

Нападение произошло в штате Пуэбла, когда в город Пальмарито прибыл военный патруль для расследования кражи топлива из нефтепродуктовода. Один военнослужащий получил огнестрельное ранение.

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Нападавшие использовали женщин и детей в качестве живого щита, военнослужащие не могли открыть ответный огонь, говорится в заявлении оборонного ведомства Мексики.

Напомним, в конце апреля неизвестные атаковали мексиканский армейский патруль в северном штате Чиуауа. В результате семеро нападавших погибли. Инцидент произошел в районе города Ла Грулла.