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500 млн рублей взятки: Глава поселения на Кубани от тюрьмы не отвертелся

Происшествия

Доказать свою невиновность чиновник не смог

Краснодар, 4 мая 2017, 16:46 — REGNUM  В Краснодарском крае крупный коррупционер не смог избежать наказания за желание поживиться незаконным путем. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 4 мая, избежать наказания, доказав свою невиновность, пытался бывший глава Кеслеровского сельского поселения Крымского района Александр Шаров.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, который приговорил его к значительному тюремному сроку и многомиллионному штрафу за взятку 500 тыс. рублей, бывший глава и его защитник обжаловали приговор в апелляционном порядке. Они утверждали, что деньги были получены в качестве спонсорской помощи.

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Однако эти доводы были опровергнуты представителем прокуратуры Краснодарского края. Краснодарский краевой суд оставил жалобы без удовлетворения, а приговор без изменения.

Судили Шарова за то, что в апреле 2015 года он потребовал от генерального директора ООО «СпецИнжиниринг» 600 тысяч рублей в качестве взятки. За эту сумму чиновник обещал подписать документы о приеме выполненных работ по строительству спортплощадки на территории парка сельского поселения. Позже тогдашний глава поселения снизил сумму «вознаграждения» до 500 тысяч рублей.

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Передача денег прошла 4 июня 2015 года в одном из кафе Новороссийска. Чиновник был задержан с поличным.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года Приморским районным судом Новороссийска Александр Шаров было осужден по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение главой органа местного самоуправления взятки в крупном размере). Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы со штрафом в размере 5 миллионов рублей. Кроме того, он лишен и права занимать должности во властных структурах сроком на три года. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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