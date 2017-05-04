Вертолет Robinson разбился в Башкирии
Вертолет отслеживал лесные пожары в Белорецком районе Башкирии
Уфа, 4 мая 2017, 16:56 — REGNUM Легкомоторный вертолет Robinson, который пропал с экранов радаров в воздушном пространстве над лесами Башкирии, разбился в Белорецком районе. Об этом сегодня, 4 мая, сообщил журналистам старший помощник руководителя Приволжского СК на транспорте Дмитрий Захаров.
Он сообщил, что пропавший ранее вертолет Robinson, разбился. Место крушения находится примерно в 15 километрах от поселка Инзя. На данный момент на место крушения направляются следователи и криминалисты.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, стало известно, что вертолет Robinson, который отслеживал ситуацию с лесными пожарами в Белорецком районе Башкирии, не выходит на связь.
Известно, что на борту вертолета находились пилот и двое лесопожарных.
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