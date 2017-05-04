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У стен Новгородского кремля нашли неразорвавшуюся гранату

Происшествия

Гранату и винтовку времён Великой Отечественной войны обнаружили археологи

Великий Новгород, 4 мая 2017, 16:19 — REGNUM  Сегодня, 4 мая, у подножия стены Кремля в Великом Новгороде археологи обнаружили неразорвавшуюся гранату и винтовку времён Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского музея-заповедника, винтовка и граната были найдены на участке между Боярскими водяными воротами и Дворцовой башней — сейчас там проходят ремонтно-реставрационные работы.

По мнению старшего научного сотрудника Центра по организации и обеспечению археологических исследований Новгородского музея-заповедника Марины Родионовой, предположительно, боеприпасы остались в грунте, которым засыпалось место раскопок, проводимых Марком Алешковским в 1959 году. Отряд МЧС, вызванный на место, подтвердил, что орудия сильно проржавели и не представляют угрозы безопасности.

В музее также отметили, что подобные находки до сих пор не редкость для археологов.

Напомним, в 1941 году в Новгороде шли ожесточённые бои. Первые бомбёжки города начались уже в июле, и новгородцы устраивали противотанковые рвы и заграждения на западных окраинах города. Древний вал от Белой башни до Санкт-Петербургской улицы был покрыт окопами, траншеями и блиндажами. Бои за город продолжались до августа 1941 года, от оккупантов город освободили только 20 января 1944 года.

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