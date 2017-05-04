Четверг, 4 Мая 2017 года
17:53:06 МСК

В Таиланд проник подозреваемый в связях с исламистскими радикалами

Происшествия

Подозреваемый вооружен автоматом М-4

Бангкок, 4 мая 2017, 16:37 — REGNUM  Правоохранительные органы Таиланда приведены в состояние повышенной готовности после поступления информации о том, что на территорию Таиланда проник подозреваемый в связях с террористической группой «Исламское государство» (ИГИЛ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 4 мая сообщает Bernama.

Читайте также: В результате атаки боевиков на юге Таиланда погибли пять полицейских

Гражданин Малайзии, предположительно связанный с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проник в южный регион Таиланда. Министр обороны генерал Правит Вонгсувон отдал распоряжение о мобилизации сил специальных подразделений, заявил представитель тайского министерства обороны генерал-майор Конгчип Тантраванич.

Читайте также: На юге Таиланда боевики повредили более 50 ЛЭП в четырех провинциях

Напомним, 3 мая главный инспектор полиции Малайзии Халид Абу Бакар объявил об аресте четырех мужчин и двух женщин, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Абу Бакар также заявил, что одному из подозреваемых удалось скрыться от правоохранительных органов и сбежать в Таиланд. Подозреваемый вооружен автоматом М-4.

Читайте ранее в этом сюжете: Два человека погибли в результате нападения боевиков на юге Таиланда

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки в Таиланде
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Косачев спросил МИД о реакции на новые правила работы дипломатов РФ в США
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
04.05.17
Грибаускайте — королю Бельгии: «Россия – главная угроза континента»
ВильнюсЛитва Информационная война против России Политика
NB!
04.05.17
Смыты дороги, нет света, воды и газа: Ингушетия снова пострадала от стихии
МагасРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Происшествия
NB!
04.05.17
«Нефть падает к шестинедельным минимумам»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
04.05.17
Вопрос об отставке правительства РФ давно стоит — Зюганов
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
04.05.17
Смоленское и брянские предприятия лишены права выпуска молочной продукции
СмоленскРоссия Таможенный союз Экономика
NB!
04.05.17
Путин: Россию нужно беречь и защищать, независимо от убеждений
МоскваРоссия Монархизм в современной России Политика
NB!
04.05.17
Темпы расселения в 11 регионах РФ вызывают опасения — Мень
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
04.05.17
Путин поручил правительству запустить механизм расселения аварийного жилья
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
04.05.17
Украина минирует Азовское море
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
04.05.17
На зампреда Пензенской городской думы зведено уголовное дело: идут обыски
ПензаРоссия Коррупция Происшествия
NB!
04.05.17
С Украины на Кубань возили оружие: канал поставки перекрыт
КраснодарРоссия Контрабанда и борьба с ней Происшествия
NB!
04.05.17
«Роснефть» укрепляется в Чечне
ГрозныйРоссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
04.05.17
Еще одна громкая отставка в Омской области: на этот раз вице-губернатор
ОмскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
04.05.17
В Совфеде предлагают повысить штрафы за костры до 3 млн рублей
МоскваРоссия Лесные пожары-2017 Общество
NB!
04.05.17
Ростовчане сообщили о взрыве: многие районы остались без света
Ростов-на-ДонуРоссия Аварии на электросетях Общество
NB!
04.05.17
Станислав СтремидловскийМиссия ООН на Украине осудила необъективность следствия по делу 2 мая
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
04.05.17
«Действия Киева подтверждают, что крымчане сделали правильный выбор»
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
04.05.17
«Родина-мать» на витрине пивной подвела бизнесмена из Краснодара под штраф
КраснодарРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
04.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMУкраинское болото: углубление упадка и топтание на месте — обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
04.05.17
Районы Санкт-Петербурга ранжировали по удобству для жизни
Санкт-ПетербургРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
04.05.17
Александр ШпунтАмериканский Афганистан forever
КабулАфганистан Афганский фактор Политика
ещё главное