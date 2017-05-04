В Таиланд проник подозреваемый в связях с исламистскими радикалами

Бангкок, , 16:37 — REGNUM Правоохранительные органы Таиланда приведены в состояние повышенной готовности после поступления информации о том, что на территорию Таиланда проник подозреваемый в связях с террористической группой «Исламское государство» (ИГИЛ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 4 мая сообщает Bernama.

Читайте также: В результате атаки боевиков на юге Таиланда погибли пять полицейских

Гражданин Малайзии, предположительно связанный с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проник в южный регион Таиланда. Министр обороны генерал Правит Вонгсувон отдал распоряжение о мобилизации сил специальных подразделений, заявил представитель тайского министерства обороны генерал-майор Конгчип Тантраванич.

Читайте также: На юге Таиланда боевики повредили более 50 ЛЭП в четырех провинциях

Напомним, 3 мая главный инспектор полиции Малайзии Халид Абу Бакар объявил об аресте четырех мужчин и двух женщин, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Абу Бакар также заявил, что одному из подозреваемых удалось скрыться от правоохранительных органов и сбежать в Таиланд. Подозреваемый вооружен автоматом М-4.

Читайте ранее в этом сюжете: Два человека погибли в результате нападения боевиков на юге Таиланда