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В новгородской деревне устроили стрельбу на дискотеке: есть пострадавшие

Происшествия

Задержан 30-летний житель Старой Руссы

Стрельба
ru.torange.biz
Стрельба

Старая Русса, Новгородская область, 4 мая 2017, 15:53 — REGNUM  В городе Старая Русса Новгородской области полицейские задержали 30-летнего местного жителя, который подозревается в стрельбе во время деревенской дискотеки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, инцидент произошёл 30 апреля 2017 года в деревне Буреги Старорусского района.

На сельской дискотеке подозреваемый вступил в конфликт с местной молодёжью, несколько раз выстрелил из травматического пистолета и ранил человек. Пострадали двое — 18-летний и 20-летний молодые люди. Оба были доставлены в Старорусскую центральную районную больницу, а затем направлены для продолжения лечения в Великий Новгород.

Подозреваемого в стрельбе установили и задержали сотрудники уголовного розыска, травматический пистолет у него изъят.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации («Хулиганство с применением оружия»), которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Отметим, что это уже второе ЧП с применением оружия в развлекательных учреждениях Новгородской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в одном из ночных клубов Великого Новгорода посетители устроили стрельбу из охотничьего ружья — подозреваемые арестованы, пострадавший с травмой стопы госпитализирован.

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