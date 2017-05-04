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На 5-7 мая согласован режим тишины в районе Донецкой фильтровальной станции

Происшествия

В эти дни рабочие смогут найти и устранить повреждение ЛЭП и подать электричество на станцию

Киев, 4 мая 2017, 15:52 — REGNUM  Режим прекращения огня в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС) согласован на 5−7 мая, написал 4 мая глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, режим тишины был согласован Совместным центром по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В указанные числа ремонтные бригады смогут найти и обследовать повреждения линии электропередач и восстановить подачу электричества на ДФС.

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Напомним, ДФС была обесточена 2 мая во время обстрелов, в результате без централизованного водоснабжения осталась Авдеевка. На данный момент в городе организована подача воды из запасного резервуара объемом 4 тыс. кубометров.

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Также после обесточивания станции не удалось сразу вывести персонал с территории ДФС из-за обстрелов украинскими силовиками. ВСУ вели огонь, несмотря на то, что СЦКК был согласован режим прекращения огня для эвакуации персонала ДФС. Только спустя некоторое время рабочие станции были эвакуированы.

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