За 47 лет количество оползней в Киргизии выросло в 8 раз

Бишкек, , 15:36 — REGNUM С 1970 по 2017 годы количество оползней в Киргизии увеличилось в 8 раз, при этом 99% из них сошли в южных регионах страны — Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Киргизской Республики.

В МЧС отметили, что чаще всего движение земляных масс происходит из-за обильных дождей и таяния снега. Так в октябре 2016 года — марте 2017 года количество осадков превысило норму в 2,9 раза. Также немаловажную роль оказывает и сейсмическая активность.

По данным ведомства сейчас в оползнеопасных зонах проживают 4966 семей. «Из них получили денежную ссуду, земельные участки и отселились в безопасные места — 1888 семей, 702 семьи на стадии переселения, 2376 семей получили ссуду и земельные участки, но продолжают проживать на опасных участках», — уточнили в министерстве.

ИА REGNUM напоминает, что 29 апреля 2017 года в селе Аюу в Узгенском районе Ошской области Киргизии в результате схода оползня погибли 24 местных жителя, в том числе 9 детей, и были разрушены 7 жилых домов. Также в конце минувшего месяца сдвинувшиеся с места пласты земли уничтожили 13 домов в двух расположенных по соседству населенных пунктах.