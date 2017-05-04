Полиция выяснила судьбу семьи, пропавшей на пути из Москвы в Ленобласть

Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM Семейная пара с двумя малолетними детьми, бесследно пропавшая на пути из Москвы в Ленинградскую область на своем внедорожнике, нашлась. Противоправных действий в отношении взрослых и детей не совершалось. Об этом сообщила сегодня, 4 мая, пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

3 мая в полицию Кировского района Петербурга пришел 67-летний мужчина. Он заявил, что 2 мая его 43-летний сын вместе со своей 32-летней женой и двумя детьми, 4 и 6 лет, выехал из Москвы на автомобиле Range Rover в поселок Кадыченская Подпорожского района Ленинградской области. Однако до места назначения семья так и не добралась.

По данным заявителя, сын последний раз выходил на связь от поселка Борисово-Судское Бабаевского района Вологодской области. Полицейские незамедлительно приняли меры к поиску пропавших.

К счастью, все люди оказались живы и здоровы, а причиной «исчезновения» оказались весенние дороги.

«Мужчина вместе со своей семьёй на автомашине, проезжая через Бабаевский район Вологодской области, попал в промоину и не смог самостоятельно выехать. Ему на помощь прибыли полицейские и спасатели. Медицинской помощи семье не потребовалось», — сообщили в пресс-службе Главка МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщают СМИ Вологодской области, на помощь семье первым пришел местный житель на своем тракторе. Затем внедорожник был взят на буксир и вытащен с помощью автомобиля «Урал». После этого семья продолжила свой путь к месту назначения.