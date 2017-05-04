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Украина сократила водоснабжение ЛНР на 85%

Происшествия

Никаких комментариев, по какой причине была ограничена подача воды, от украинской стороны не поступало

Водоснабжение
suju
Водоснабжение

Луганск, 4 мая 2017, 15:21 — REGNUM  Сокращение водоснабжения Луганской Народной Республики (ЛНР) на 85% с Западной фильтровальной станции (ЗФС-2) без предупреждения произвела 4 мая в 02:00 Украина, сообщает пресс-служба государственного унитарного предприятия ЛНР «Лугансквода».

Согласно сообщению, 4 мая «Лугансквода» проводила профилактические работы, в результате чего поставка воды была ограничена в города Стаханов, Кировск и Брянка. Из-за дополнительного ограничения на поставки воды с ЗФС-2 эти города могут полностью лишиться водоснабжения.

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Также из-за частичного прекращения водоснабжения украинской стороной в города Антрацит, Красный луч и Перевальск будет поставляться только 30% обычного объема воды.

В пресс-службе отмечают, что не впервые Украина перекрывает воду без предупреждения ЛНР. В результате это может привести к аварийным ситуациям на водоводах и разводящих сетях, сказали в «Луганскводе».

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Напомним, Украина 30 апреля закончила строительство дамбы, перекрывающей Северо-Крымский канал. Новая дамба в Херсонской области на границе с Крымом должна блокировать поступление воды из Днепра в Крым. На проект было затрачено 35 млн гривен ($1,3 млн).

Еще одной причиной строительства дамбы стала необходимость обеспечить жителей Херсонской области водой, которой они лишились в 2014 году после закрытия киевскими властями шлюзов Северо-Крымского канала.

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