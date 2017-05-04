15 человек пострадали во время взрыва в пригороде Мадрида

Мадрид, , 14:55 — REGNUM По меньшей мере, 15 человек были ранены в результате взрыва на заводе утилизации отходов в пригороде Мадрида Арганда-дель-Рей, сообщает информационное агентство EFE.

По данным аварийных служб, взрыв повлиял на четыре другие утилизационные установки, расположенные поблизости. Причины взрыва выясняются.

Источники в медицинских службах Мадрида сообщили агентству EFE, что трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, состояние четверых человек оценивается как средней тяжести, и восемь человек получили легкие ранения.

После взрыва над местом происшествия наблюдается высокий столб черного дыма, который виден даже из древней столицы Испании Толедо, расположенной в 65 км на юго-запад от места происшествия.