15 человек пострадали во время взрыва в пригороде Мадрида
Трое из 15 пострадавших в результате взрыва на мусороперерабатывающем заводе находятся в тяжелом состоянии
Мадрид, 4 мая 2017, 14:55 — REGNUM По меньшей мере, 15 человек были ранены в результате взрыва на заводе утилизации отходов в пригороде Мадрида Арганда-дель-Рей, сообщает информационное агентство EFE.
По данным аварийных служб, взрыв повлиял на четыре другие утилизационные установки, расположенные поблизости. Причины взрыва выясняются.
Источники в медицинских службах Мадрида сообщили агентству EFE, что трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, состояние четверых человек оценивается как средней тяжести, и восемь человек получили легкие ранения.
После взрыва над местом происшествия наблюдается высокий столб черного дыма, который виден даже из древней столицы Испании Толедо, расположенной в 65 км на юго-запад от места происшествия.
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