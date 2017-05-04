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Пятерых жителей Украины задержали за «антиукраинскую пропаганду»

Происшествия

Служба безопасности Украины считает задержанных «агентами российских спецслужб»

Киев, 4 мая 2017, 14:54 — REGNUM  Пятеро жителей Украины были задержаны Службой безопасности Украины (СБУ) по подозрению в «антиукраинской пропаганде», сообщает 4 мая пресс-служба СБУ.

Жители Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Львовской областей обвиняются в создании «антиукраинских» групп в социальных сетях и призывах к «массовым беспорядкам» во время праздников 1, 2, 8 и 9 мая. Сотрудники СБУ уверены, что все задержанные являются «агентами российских спецслужб».

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Против пятерых жителей Украины СБУ возбудила уголовные дела по статье 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), статье 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и статье 258−3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).

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Напомним, ранее СБУ задержала двух жителей Украины, проживающих в Кривом Роге и Каменском. Женщина 52-х лет и мужчина 45-ти лет были обвинены в создании групп в соцсетях, якобы распространяющих «антиукраинские материалы».

Оба жителя Украины также обвиняются в работе на «российские спецслужбы», которыми и были «завербованы в 2016 году».

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