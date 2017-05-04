Губернатор Ковтун получила предписание за содержание дороги на Териберку

Мурманск, , 15:07 — REGNUM Губернатор Мурманской области Марина Ковтун получила предписание от прокуратуры за содержание дороги «Кола-Серебрянские ГЭС», ведущей в популярный среди туристов посёлок Териберка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

«Данная автодорога является дорогой регионального значения, в связи с чем обязанность по её содержанию и обслуживанию в силу закона возложена на органы государственной власти региона, — объяснили в прокуратуре Мурманской области. — Как показала проверка в зимний период 2016—2017 годов, указанная автодорога закрывалась 19 раз, при этом общая продолжительность закрытия составила более 1 месяца».

Прокуратура требует от губернатора немедленного принятия мер по устранению нарушений закона, выполнению мероприятий по обеспечению безопасности участников дорожного движения, а также усилению контроля за исполнением подрядными организациями обязанностей по содержанию автодороги.

Напомним, мурманская Териберка известна далеко за пределами региона благодаря картине «Левиафан» Андрея Звягинцева. Вот уже несколько лет здесь проходит фестиваль «Териберка. Новая жизнь». Мероприятие проводят бизнесмены из Москвы, которые считают, что Териберка — это уникальный населённый пункт, интересный с точки зрения развития туризма.

Туристы и стали заложниками стихии весной 2017 года — впрочем, как и местные жители. Из-за обильных снегопадов, посёлок оказался отрезанным от большой земли на несколько недель.

Читайте ранее в этом сюжете: Путь к отрезанной от мира мурманской Териберке расчищают 100 машин

Читайте развитие сюжета: Развитие мурманской Териберки предполагает реализацию более 10 проектов