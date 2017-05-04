С Украины на Кубань возили оружие: канал поставки перекрыт

Краснодар, , 14:07 — REGNUM В Краснодарский край незаконно ввозили оружие. По информации пресс-службы регионального управления ФСБ, контрабандист задержан.

Незаконный канал поставки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ был перекрыт в Краснодаре. Контрабандным путем оружие доставлялось с территории Украины с целью последующего сбыта.

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Через границу на Дону граждане Украины пытались незаконно провезти более 40 тонн сала

Подозреваемый уже задержан. Им оказался гражданин Украины.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Как сообщало ИА REGNUM, с территории Украины в Россию незаконно везут и продукты питания. Так, осенью 2016 года в Ростовской области сотрудники миллеровской таможни пресекли четыре попытки граждан сопредельного государства незаконно перевезти свиное сало.

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