«Дырявый ЕС»: Впервые в истории пресечена контрабанда оружия из Африки

Вильнюс, , 13:58 — REGNUM В Средиземном море впервые за время международной операции «София» пресечена попытка провоза контрабандного оружия, которое было обнаружено литовскими военными, участвующими в операции. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 4 мая, в Минобороны Литвы, члены литовской группы военных обыскали моторную лодку El Mukthar, двигавшуюся в международных водах под флагом Ливии.

«Это первая в истории операции «София» успешно выполненная задача по обнаружению нелегально перевозимого оружия», — подчеркнули в литовском ведомстве.

«Мы гордимся своими военными — операция «София» — самая главная операция ЕС в сфере безопасности. Проверка кораблей — сложная и рискованная задача, поэтому ее успешное выполнение говорит не только о высоком уровне подготовки и профессионализма литовских военных, это еще весомый и ощутимый вклад Литвы в обеспечение международной безопасности», — сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Оружия и амуниция — это пулеметы, автоматы AK47, гранатометы, минометы, гранаты, взрывчатка и так далее. Все оружие было доставлено на немецкое военное судно для проверки и уничтожения, как того предусматривают международные правовые акты.

Все доказательства перевоза нелегального груза будут переданы соответственным учреждениям стран ЕС, а подготовленные ими выводы — Комитету ООН.

Литва участвует в операции «София» с 2015 года. Помимо военных, служащих в группе по смотру корабля, сейчас еще два литовских военных проходят службу в Штабе сил на судне военного флота Италии San Giusto, еще дин военный служит в штабе операции «София» в Риме.