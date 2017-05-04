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Потерпевшие в деле о крушении “Кольской” намерены обжаловать решение суда

Происшествия

Затем родственники погибших и пропавших без вести собираются обратиться в Европейский суд по правам человека

Мурманск, 4 мая 2017, 13:57 — REGNUM  Потерпевшие в деле о крушении буровой платформы «Кольская» намерены обжаловать решение мурманского суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сын пропавшего без вести судового врача СПБУ «Кольская» Николая Свистунова Дмитрий Свистунов.

«Надежда на правосудие всё же была, но в основном в начале, под конец её почти не осталось, — отметил Свистунов. — Поэтому большого сюрприза нам не преподнесли. Суд, сильно не заморачиваясь в объяснениях и доказательствах, настрочил приговор по материалам сфальсифицированного дела».

Напомним, накануне Первомайский суд Мурманска признал виновными фигурантов дела о крушении буровой «Кольская» в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц и назначил им наказание в виде 6 лет колонии-поселения каждому с лишением права занимать должности, связанные с морским и водным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, потерпевшие в деле о крушении буровой неоднократно заявляли о различных фальсификациях. По их мнению, «количество вранья в уголовном деле превысило все лимиты». В январе прошлого года было заведено уголовное дело факту фальсификации доказательств.

Ранее на заседании перед мурманским судом предстали двое руководителей АМНГР (ОАО «Арктикморнефтегазразведка» — компания-судовладелец СПБУ «Кольская») — бывший временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора Борис Лихван и исполняющий обязанности главного инженера Леонид Бордзиловский. При этом родственники погибших настаивают на том, что в материалах уголовного дела достаточно фактов для предъявления обвинения исполняющему обязанности гендиректора АМНГР Юрию Мелехову и заместителю генерального директора, курирующего направление флот, который к тому же был назначенным лицом компании Василию Васецкому, а также организаторам спасательной операции.

«Сейчас нам нужно подать апелляционную жалобу в областной суд, — продолжил Свистунов. — И не потому, что на областной суд есть надежда, а просто потому, что формально не пройдя все этапы российской судебной системы и не получив отказ, нельзя подать заявление в Европейский суд. Европейский суд может вынести решение о том, что дело не было достаточно расследовано, и обязать РФ провести новое расследование».

Как сообщало ИА REGNUM, буровая платформа «Кольская» затонула 18 декабря 2011 года во время буксировки в Охотском море. Трагедия унесла жизни нескольких десятков человек — из 67 удалось спасти только 14.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд вынес приговор фигурантам дела о крушении буровой платформы «Кольская»

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Крушение буровой платформы «Кольская»
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