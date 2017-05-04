Более 2,5 кг метамфетамина изъяли в Псковской области
У 35-летнего местного жителя
Псков, 4 мая 2017, 13:13 — REGNUM Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области изъяли более 2,5 кг метамфетамина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, наркотики были изъяты у 35-летнего жителя Псковской области.
Сначала полицейские задержали 37-летнего мужчину, к которого при обыске было изъято около 40 граммов метамфетамина. Затем у его 35-летнего брата, в ходе обследования надворных построек на месте его проживания были найдены и изъяты ещё 2 кг 630 граммов метамфетамина и 62,92 грамма марихуаны.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время оба фигуранты заключены под стражу. Расследование продолжается.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 мая
NB!
04.05.17
«Родина-мать» на витрине пивной подвела бизнесмена из Краснодара под штраф
NB!
04.05.17
Украинское болото: углубление упадка и топтание на месте — обзор экономики
NB!
04.05.17
Районы Санкт-Петербурга ранжировали по удобству для жизни
NB!
04.05.17
Американский Афганистан forever
NB!
04.05.17
Антиправительственный кризис в Петербурге преодолен
NB!
04.05.17
В Финском заливе обнаружены две погибшие советские подлодки
NB!
04.05.17
«В психике Мадуро доминирует ген авторитаризма»
NB!
04.05.17
Польский мятеж 1863 г. и народная война против него
NB!
04.05.17
Без языка: Таллину предложено отказаться от русского образования
NB!
04.05.17
Украинская «правда»
NB!
04.05.17
Россия перестала играть в поддавки с Турцией
NB!
04.05.17
«Анна Каренина. История Вронского». Кино
NB!
04.05.17
Церковь должна крепнуть и взрослеть как организм социальный
NB!
04.05.17
В Казахстане журналистам запрещают освещать акцию «Бессмертный полк»
NB!
04.05.17
Что мы увидим на Параде Победы 2017 года в Москве: фоторепортаж
NB!
04.05.17
Strategist: Плавучие АЭС КНР – угроза интересам США в Юго-Восточной Азии
NB!
04.05.17
Убрать авианосцы, сесть за стол переговоров
NB!
04.05.17
Бессмертный подвиг уральцев: Танковый корпус и надёжный тыл — фоторепортаж
NB!
04.05.17
Жители России назвали главные поводы для гордости за страну: опрос
NB!
04.05.17
Массовая гибель дельфинов в Черном море: причины выясняются
NB!
04.05.17
Репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве — фоторепортаж