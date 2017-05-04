Более 2,5 кг метамфетамина изъяли в Псковской области

Псков, , 13:13 — REGNUM Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области изъяли более 2,5 кг метамфетамина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, наркотики были изъяты у 35-летнего жителя Псковской области.

Сначала полицейские задержали 37-летнего мужчину, к которого при обыске было изъято около 40 граммов метамфетамина. Затем у его 35-летнего брата, в ходе обследования надворных построек на месте его проживания были найдены и изъяты ещё 2 кг 630 граммов метамфетамина и 62,92 грамма марихуаны.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время оба фигуранты заключены под стражу. Расследование продолжается.