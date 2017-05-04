Саперы проверяют подозрительный сверток, обнаруженный в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 13:08 — REGNUM В Екатеринбурге на овощной базе №4 обнаружен подозрительный сверток. Об этом сообщает в четверг, 4 мая, «Екатеринбург Он-лайн».

«В районе овощебазы № 4 обнаружен подозрительный предмет, в котором, предположительно, находится взрывчатка», — говорится в сообщении.

Пресс-атташе Управления ФСБ по Свердловской области Кристина Леточная подтвердила информацию СМИ о нахождении подозрительного предмета на территории базы.

«Вызов на овощебазу №4 действительно был, — говорит она. — Сейчас на месте работают саперы. Что конкретно там нашли, пока сказать не могу, нет информации».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.