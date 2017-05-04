Смертельная халатность: Пермячка осуждена за гибель сына-малыша на пожаре

Губаха, Пермский край, , 13:14 — REGNUM В городе Губахе Пермского края вынесен приговор местной жительнице, которая признана виновной в причинении смерти по неосторожности своему трехлетнему сыну. Кроме того, понесли наказание и участковые полиции за ненадлежащую профилактическую работу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что 27 декабря 2016 года женщина ушла на пьянку, бросив маленького сына в одиночестве. Мальчик находился в запертой квартире более 20 часов. Оставшись без присмотра, мальчик поджег искусственную ель, что привело к задымлению жилища продуктами горения и смерти ребенка от отравления окисью углерода.

Виновная приговорена к одному году и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Следственные органы посчитали, что ответственность за смерть мальчика должны понести и полицейские, которые вели ненадлежащую профилактическую работу и не держали на контроле семью. В результате двое должностных лиц местного отдела полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.

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