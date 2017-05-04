Смертельная халатность: Пермячка осуждена за гибель сына-малыша на пожаре
Мать, почти на сутки оставившая своего трехлетнего ребенка одного в квартире, проведет в исправительной колонии год и три месяца
Губаха, Пермский край, 4 мая 2017, 13:14 — REGNUM В городе Губахе Пермского края вынесен приговор местной жительнице, которая признана виновной в причинении смерти по неосторожности своему трехлетнему сыну. Кроме того, понесли наказание и участковые полиции за ненадлежащую профилактическую работу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.
Следствием и судом установлено, что 27 декабря 2016 года женщина ушла на пьянку, бросив маленького сына в одиночестве. Мальчик находился в запертой квартире более 20 часов. Оставшись без присмотра, мальчик поджег искусственную ель, что привело к задымлению жилища продуктами горения и смерти ребенка от отравления окисью углерода.
Виновная приговорена к одному году и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Следственные органы посчитали, что ответственность за смерть мальчика должны понести и полицейские, которые вели ненадлежащую профилактическую работу и не держали на контроле семью. В результате двое должностных лиц местного отдела полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.
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