Гражданин РФ задержан в Амстердаме за провоз тараканов, змей и лягушек

Амстердам, , 13:06 — REGNUM Задержание гражданина России, собиравшегося везти в самолете живых тараканов, лягушек и рептилий, прошло в аэропорту Амстердама после досмотра его вещей, сообщают 4 мая Dutch News.

Мужчину задержали за то, что он нарушил законодательство о защите животных: пассажир вез насекомых, лягушек, ящериц и ядовитых змей в пластиковом контейнере. Контейнеры находились в его багаже, что обнаружилось при досмотре.

Российский гражданин оказался в Нидерландах проездом: он следовал из Бразилии в Россию. Животных, в том числе 26 гадюк и десять лягушек, у него изъяли. Рептилии переданы в ветеринарную службу.

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