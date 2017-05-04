Завербованной террористами киргизстанке не дали уехать с ребенком в Сирию

Бишкек, , 13:06 — REGNUM Сотрудники Госкомитета нацбезопасности Киргизии провели спецоперцию, в ходе которой предотвратили выезд в Сирию жительницы одного из южных регионов страны и ее ребенка. Об этом сегодня, 4 мая сообщила пресс-служба ГКНБ.

По информации киргизстанских спецслужб, 28-летняя уроженка Баткенской области была завербована террористами и отправлена в Турцию, откуда ее должны были переправить в соседнюю Сирию для участия в боевых действиях против правительственных сил.

«Сейчас женщина и ее ребенок переданы близким родственникам. Госкомитет нацбезопасности проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к ее вербовке», — резюмировали в ГКНБ Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что только по официальным данным, в боевых действиях в составе различных террористических группировок в Афганистане, Сирии и на территории других стран Ближнего Востока участвуютболее 500 граждан Киргизии.